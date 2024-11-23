Москва, 23 ноября, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Конфликт на Украине может быть окончен, если Североатлантический альянс перестанет разжигать военные действия. Об этом 22 ноября заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Если НАТО встанет на реальную почву и прекратят раздувать пожар военных действий на Украине, конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества», — отметил он в интервью телеканалу Al Arabiya.

Кроме того, Медведев назвал альянс полноценным участником конфликта, а применение дальнобойного оружия только отдаляет мирное урегулирование.

Как сообщало ИА Регнум, в случае угрозы Россия способна применить ядерное оружие (ЯО), но стремления к этому нет, подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ. По словам Медведева, в российском руководстве нет сумасшедших, но порог применения ядерного оружия снижен в соответствии с новыми принципами ядерного сдерживания.

Глава киевского режима Владимир Зеленский сменил свою риторику по завершению конфликта на Украине и, вероятно, готов согласиться смягчить требования, написала 21 ноября британская газета The Daily Telegraph. В статье напомнили, что ранее он выступал за вывод российских войск из всей зоны проведения специальной военной операции. Однако, как отметили авторы, осенью 2024 года Зеленский отказался от своей «позиции» и стремления взять силой территории, которые вернулись в состав России.

Президент Владимир Путин ранее подчёркивал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, по словам российского лидера, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.