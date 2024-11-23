Москва, 23 ноября, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Большая часть осужденных по уголовным делам о пожаре и гибели людей в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово уже находятся на свободе.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ТЦ «Зимняя вишня»

По информации «РИА Новости», 10 из 15 осужденных по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово уже не находятся в изоляции.

Так, с июня 2023 года были освобождены экс-начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин и пожарный Андрей Бурсин. На свободе также оказались бывший главный государственный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев, охранник Сергей Антюшин, руководитель и сотрудник компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и Александр Никитин, экс-гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок.

Условно досрочное освобождение удалось получить бывшей сотруднице Госстройнадзора Кузбасса Светлане Шенгерей.

В связи с истечением срока давности уголовного преследования освобождён и бывший руководитель регионального главка МЧС Александр Мамонтов.

По УДО на свободу вышел совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский.

Остальные пять осужденных продолжают отбывать наказание: гендиректор и техдиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова и Георгий Соболев, бывшая глава регионального Госстройнадзора Танзиля Комкова, её сын Эдуард Комков и Никита Чередниченко, который руководил компанией, занимавшейся реконструкцией здания Кемеровского кондитерского комбината под торговый центр.

Всего было возбуждено четыре уголовных дела, фигуранты получили реальные сроки — от пяти до 18 лет лишения свободы, а также крупные штрафы.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 60 человек, произошёл в марте 2018 года. Большинство погибших были дети, которые оказались заблокированы в кинотеатре.

Танзилю Комкову приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, по решению суда она должна будет заплатить штраф в размере 80 млн рублей. Также она лишена права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет. Её сыну Эдуарду Комкову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 70 млн рублей.

Суд одного из фигурантов уголовного дела Вячеслава Вишневского приговорил к восьми годам колонии и штрафу в размере 21 млн рублей за взятку, которую он дал экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания торгового центра с допущенными при реконструкции нарушениями. 23 ноября стало известно, что Вишневский вышел на свободу условно-досрочно.