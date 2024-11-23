Москва, 23 ноября, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Главный редактор медиахолдинга Russia Today (RT) Маргарита Симоньян, комментируя информацию о неожиданной смерти от рака печени политолога Скотта Беннетта, высказала предположение, что военного эксперта могли убить.

Wikimedia.com Маргарита Симоньян

«Вполне возможно, убит Скотт Беннетт. Вполне возможно, за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине», — написала главред в Telegram-канале.

Симоньян пояснила, что умерший был автором документальных фильмов и одним из лучших военных экспертов. Он отставной офицер военной разведки Пентагона, он ездил в Донбасс и показывал всю правду.

Она отметила, что Скотт Беннетт направил в Конгресс доклад о преступлениях киевского режима в Белгородской области. После этого он написал друзьям, что «не склонен к самоубийству». Сделал это Беннетт на тот случай, если с ним что-то случится, уверена Маргарита Симоньян.

«И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было», — отметила журналист.

Как передавало ИА Регнум, о смерти эксперта СМИ сообщили его друзья. Военный политолог умер в Калифорнии 22 ноября, ему было 46 лет.

Бывший военный просил президента РФ Владимира Путина предоставить ему российское гражданство, чтобы в полной мере «применить дипломатические навыки и опыт работы в разведке».

Скотт Беннетт в 2023 году заявил, что Россия является одним из лучших в мире мест для инвестиций. Об этом он рассказал после трёх дней, проведённых на Петербургском международном экономическом форуме.