Москва, 23 ноября, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль высказала мнение о том, что отношение Запада к ордерам на арест Международного уголовного суда (МУС) премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которые были названы антисемитскими, и президента России Владимира Путина, встреченные аплодисментами, может привести к полному пренебрежению законами.

ИА Регнум Карин Кнайсль

По словам бывшего австрийского дипломата, в ответ на ордер на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта Израиль и Америка называют МУС антисемитским.

«Когда президента Путина разыскивали по сомнительным причинам, европейские страны выражали поддержку, а теперь Международный уголовный суд превратился в акт антисемитизма. Я никогда не была сторонницей МУС и подобных ему трибуналов, но то, что происходит сейчас, может привести к полному беззаконию», — написала Кнайсль в Telegram-канале.

Экс-глава МИД также добавила, что нормы, о которых договорилось мировое сообщество, стали уже неактуальными.

Как сообщало ИА Регнум, МУС 21 ноября выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта. В международном суде полагают, что высшие чины Израиля совершили «преступления против человечности». В частности, власти использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили преднамеренные удары по гражданскому населению и не давали оказывать ему помощь, заявили судьи.

Россия не признаёт Международный уголовный суд и считает его нелегитимным, обозначил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Ранее и представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решения МУС для России ничтожны. В марте 2023 года этот суд выдал ордер на арест президента Владимира Путина по обвинению в якобы «совершении военных преступлений на Украине».

Ордера Международного уголовного суда на арест Биньямина Нетаньяху и Владимира Путина имеют различия, заявил официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер.