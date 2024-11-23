Лондон, 23 ноября, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Одну из мощнейших ударных звуковых волн в истории, достигшей Земли из космоса, зафиксировали британские астрономы. Соответствующую статью об исследовании опубликовал журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

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По данным учёных, столкновение произошло в группе галактик под названием Квинтет Стефана, находящейся в 290 млн световых лет от Земли.

Астрофизик из британского университета Хартфордшира Марина Арнаудова уточнила, что галактика NGC 7318b врезалась в поле мусора и сжала плазму и газ.

«Нарушитель снова активировал плазму, заставив её ярко светиться на радиочастотах, и, вероятно, запустил процесс звездообразования», — добавила она.

Такое событие, по словам учёных, является «редким шансом» для человечества увидеть сложное сочетание столкнувшихся галактик. Это может дать ценную информацию для понимания о формировании видимых галактик.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября Европейская южная обсерватория представила изображение туманности под названием «Туманность Тёмного волка», так как её силуэт напоминает фигуру хищника. Учёные обнаружили её в созвездии Скорпиона. Туманность находится примерно в 5300 световых годах от Земли.

Ранее телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» запечатлел две галактики NGС 2936 и NGC 2937, которые вместе образовывали фигуру, похожую на пингвина с яйцом. Отмечалось, что «яйцо» и «пингвин» сближаются в течение десятков миллионов лет и в конечном итоге сольются в одну галактику.