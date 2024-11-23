Москва, 23 ноября, 2024, 03:37 — ИА Регнум. Ушёл из жизни отставной офицер армии США Скотт Беннетт, который весной этого года обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство. О смерти эксперта СМИ сообщили его друзья.

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Военный политолог умер в Калифорнии 22 ноября, ему было 46 лет.

По информации РЕН ТВ, Беннетт мог умереть от рака печени. Также есть версия, что его смерть связана с гражданской позицией, критикой властей США и поддержкой России.

Бывший военный просил предоставить ему российское гражданство, чтобы в полной мере «применить дипломатические навыки и опыт работы в разведке».

Как сообщало ИА Регнум, Скотт Беннетт в 2023 году заявил, что Россия является одним из лучших в мире мест для инвестиций. Об этом он рассказал после трёх дней, проведённых на Петербургском международном экономическом форуме.

Американский политолог отмечал, что западные страны продолжают спотыкаться об экономические проблемы, вызванные внутренней политикой. По мнению Скотта Беннетта, из-за пропагандируемой идеологии западное общество приближается к гражданской войне и расколу.