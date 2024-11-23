Москва, 23 ноября, 2024, 03:09 — ИА Регнум. В России не признают легитимность Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест израильских премьера Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны Йоава Галанта. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил 22 ноября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум МУС

«Россия не признаёт Международный уголовный суд и считает его нелегитимным», — лаконично ответил российский политик.

Ранее и представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решения МУС для России ничтожны. В марте 2023 года этот суд выдал ордер на арест президента Владимира Путина по обвинению в якобы «совершении военных преступлений на Украине».

Как сообщало ИА Регнум, МУС 21 ноября выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта. В международном суде полагают, что высшие чины Израиля совершили «преступления против человечности». В частности, власти использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили преднамеренные удары по гражданскому населению и не давали оказывать ему помощь, заявили судьи.

Ордера Международного уголовного суда на арест Биньямина Нетаньяху и Владимира Путина имеют различия, заявил официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер.

Власти Канады исполнят решение МУС, выдавшего ордер на арест высших чинов Израиля. Это может случиться, если они приедут в страну, заявил канадский премьер Джастин Трюдо.