Москва, 23 ноября, 2024, 02:45 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале ролик о бойцах спецназа «Ахмат» с позывными Хохол и корейцем по имени Дима. Видео для чеченского лидера записал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов.

Рамзан Кадыров Апти Алаудинов и кореец Дима

В составе спецназа «Ахмат» сражаются кореец Дима, который родом с Сахалина, и украинец-командир с позывным Хохол.

«Найден виновный в панике Запада по поводу северокорейских добровольцев. Оказывается, что всю эту смуту в стане врага навёл всего лишь один кореец по имени Дима», — написал Кадыров под видео.

При этом, по словам Алаудинова, в «Ахмате» есть ещё корейцы, кроме Димы.

Также добавляет страха «укронатовским фашистам» командир отряда «Ахмат» с позывным Хохол.

«Он по национальности украинец, и это абсолютно не мешает ему сражаться за справедливость плечом к плечу со своими братьями — русскими, чеченцами, татарами и другими представителями народов, проживающих в РФ, как во время Великой Отечественной войны», — добавил Рамзан Кадыров.

Как сообщало ИА Регнум, действующий президент США Джо Байден попросил председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на КНДР из-за якобы переброски северокорейских войск в Россию для последующего участия в спецоперации. Об этом 16 ноября на брифинге заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

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