Москва, 23 ноября, 2024, 02:31 — ИА Регнум. В Киеве накаркали использование Украины в качестве полигона для испытания новых вооружений. Таким образом прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова тестирование гиперзвуковой ракетной системы «Орешник».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

В Telegram-канале дипломат привела заявление президента Владимира Путина о том, что в России проходят испытания несколько подобных «Орешнику» систем.

Захарова напомнила, как ранее глава киевского режима Владимир Зеленский, а также экс-министр обороны Украины Алексей Резников и другие представители власти регулярно предлагали свою страну использовать как полигон для тестирования новых вооружений. Накаркали, заключила официальный представитель МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября ВС России нанесли удар по украинскому «Южмашу» новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник» в ответ на удары Киева по российской территории западными дальнобойными ракетами.

Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты «Орешник». Он также сообщил, что Россия продолжит испытание баллистической ракеты, в том числе и в зоне боевых действий. По его словам, «Орешник» является надёжным гарантом территориальной целостности и суверенитета РФ.

В октябре Зеленский утверждал, что зона украинского конфликта превратилась в полигон для испытаний западного оружия. По словам главы киевского режима, союзники довольны такой ситуацией.