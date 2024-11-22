Москва, 23 ноября, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Глава государства Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны РФ и представителями оборонно-промышленного комплекса 22 ноября рассказал, от кого зависит будущее России.

ИА Регнум Путин обращение

По словам президента, достижение поставленных целей СВО зависит от всех родов войск ВС РФ.

«Решение задач в рамках специальной военной операции, будущее России сегодня, конечно же, прежде всего зависит от наших солдат и офицеров, от мужества штурмовиков и артиллеристов, танкистов и десантников, сапёров, лётчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, морского десанта, от слаженной работы всех родов войск», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер также добавил, что ВС РФ будут продолжать испытания баллистического комплекса «Орешник».

Как сообщало ИА Регнум, применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» изменит ход действий на Украине, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Владимир Путин заявил, что Россия вправе применять собственное оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против РФ. В случае эскалации агрессивных действий Россия ответит так же решительно и зеркально, предупредил российский лидер.

Власти США ранее предупреждали Украину и других своих союзников о том, что РФ может применить экспериментальное вооружение в ходе украинского конфликта. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Киев после удара баллистической ракеты «Орешник» по Днепропетровску выступил с «пугающим предупреждением» о том, что российская новинка в считанные минуты может поразить западные территории, в частности Великобританию за 20 минут.

Ранее президент РФ выступил с обращением к личному составу Вооружённых сил и гражданам России по поводу атак западными ракетами по российской территории. Путин подчеркнул, что цели, поставленные противником, достигнуты не были.