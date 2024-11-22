Берлин, 23 ноября, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила о разводе с супругом, PR-менеджером, политическим консультантом Даниэлем Холефляйшем. Об этом 22 ноября сообщило издание Bild.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

«Некоторое время назад в ходе длительного процесса мы вместе решили, что мы больше не пара. Во избежание возможных спекуляций: новых партнёров нет», — заявили Бербок и Холефляйш.

Супруги были в браке 17 лет. Они также объявили, что продолжают проживать в общем доме в Потсдаме вместе с дочерями 9 и 13 лет.

О причинах разрыва пары издание не упомянуло.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года австралийский актёр, певец и продюсер Хью Джекман объявил о расторжении брака с актрисой Деборрой-Ли Джекман, с которой прожил 27 лет. Они поженились 11 апреля 1996 года и впоследствии стали одной из самых любимых пар Голливуда. У супругов двое приёмных детей. Ради семейной жизни жена пожертвовала карьерой. На момент знакомства с Джекманом, ещё молодым и начинающим, Деборра-Ли уже была популярной и востребованной актрисой.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и его супруга Елена Мартынова решили развестись. Исполнитель 26 сентября 2024 года заявил, что на отношения в паре повлияли высокая занятость и интенсивный график. По его словам, они расходятся без каких-либо конфликтов и обид. Пара состояла в браке с 2017 года.