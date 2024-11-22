Москва, 23 ноября, 2024, 01:36 — ИА Регнум. В Москве, на сцене VK Stadium, 22 ноября состоялся концерт рэпера Гуфа, где популярный исполнитель сделал предложение своей возлюбленной.

Скриншот YouTube Гуф

45-летний Гуф (Алексей Долматов) дал сольный концерт в Москве, несмотря на то, что ранее находился в реабилитационной клинике. На ноге артиста был электронный браслет, отслеживающий его местонахождение.

Гуф официально был дважды женат, в браках родились две дочери.

«Я говорил, что больше не женюсь. Но теперь я хочу жениться снова», — сказал со цены рэпер и позвал свою девушку.

Певец вручил избраннице букет красных роз и кольцо, девушка кивком ответила на предложение руки и сердца.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября Гуфа задержали в подмосковной Апрелевке за драку. При этом адвокат музыканта Сергей Жорин опроверг эту версию. Пострадавшие заявили следователям, что музыкант отказался оплачивать счёт в бане.

По словам хозяйки банного комплекса, Гуф был в бане с четырьмя девушками и одним другом. Гости должны были заплатить за отдых 60 тыс. рублей. В окружении рэпера заявили, что конфликт произошёл из-за съёмок певца на телефон, хотя он заранее попросил выключить камеры и оставить его визит в секрете.

24 октября Долматов принёс извинения всем пострадавшим в результате выходки.

Следствие попросило суд заключить под стражу музыканта. В отношении рэпера было возбуждено дело по статье 161 УК РФ («Грабёж»). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В апреле 2023 года Гуф объявил о разводе со своей второй супругой Юлией спустя полтора года после свадьбы. Но, по словам исполнителя, он счастлив, что у него есть дочь Тина, и он будет всегда рядом.