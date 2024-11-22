Москва, 23 ноября, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Для восстановления новых российских регионов проводится титаническая работа, одновременно ремонтируются десятки тысяч разных объектов. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Донецк

Отмечается, что программу восстановления регионов курирует в правительстве вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Делается титаническая работа. Под реконструкцией, под ремонтом находятся одновременно десятки тысяч разных объектов — укладываются дороги, проводится ремонт домов, которые пострадали в ходе боевых действий», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, ВСУ, отступая, обстреливают и разрушают инфраструктуру, поэтому в рамках программы «всё чинится, приводится в порядок».

Песков добавил, что существует система кураторства регионами и все относятся к восстановлению с душой, прилагая титанический труд.

Как сообщало ИА Регнум, масштабную программу восстановления Донецка примут до конца 2024 года, заявил 20 ноября Марат Хуснуллин.

Запланированы модернизация коммунальной и социальной инфраструктуры, а также ремонт дорог. Зампред правительства отметил, что до недавнего времени в Донецке не было возможности полноценно проводить работы по восстановлению, поскольку объекты находились в зоне обстрелов ВСУ.

Кроме того, Хуснуллин заявил, что временные администрации будут созданы Россией во всех населённых пунктах, которые недавно были освобождены в новых регионах РФ. Он также добавил, что местные жители получат выплаты.

В донецкой Авдеевке готовят к сдаче первые квартиры в жилом доме, который восстанавливает регион-шеф — Ямало-Ненецкий автономный округ. Это первые восстановленные квартиры в городе, освобожденном в феврале этого года. Ямальские строители восстанавливают четыре многоквартирных дома, где находятся 176 квартир.