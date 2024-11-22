Россия динамично восстанавливает свои новые регионы — Песков
Песков: для восстановления новых регионов проводится титаническая работа
Москва, 23 ноября, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Для восстановления новых российских регионов проводится титаническая работа, одновременно ремонтируются десятки тысяч разных объектов. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков.
Отмечается, что программу восстановления регионов курирует в правительстве вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Делается титаническая работа. Под реконструкцией, под ремонтом находятся одновременно десятки тысяч разных объектов — укладываются дороги, проводится ремонт домов, которые пострадали в ходе боевых действий», — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря президента РФ, ВСУ, отступая, обстреливают и разрушают инфраструктуру, поэтому в рамках программы «всё чинится, приводится в порядок».
Песков добавил, что существует система кураторства регионами и все относятся к восстановлению с душой, прилагая титанический труд.
Как сообщало ИА Регнум, масштабную программу восстановления Донецка примут до конца 2024 года, заявил 20 ноября Марат Хуснуллин.
Запланированы модернизация коммунальной и социальной инфраструктуры, а также ремонт дорог. Зампред правительства отметил, что до недавнего времени в Донецке не было возможности полноценно проводить работы по восстановлению, поскольку объекты находились в зоне обстрелов ВСУ.
Кроме того, Хуснуллин заявил, что временные администрации будут созданы Россией во всех населённых пунктах, которые недавно были освобождены в новых регионах РФ. Он также добавил, что местные жители получат выплаты.
В донецкой Авдеевке готовят к сдаче первые квартиры в жилом доме, который восстанавливает регион-шеф — Ямало-Ненецкий автономный округ. Это первые восстановленные квартиры в городе, освобожденном в феврале этого года. Ямальские строители восстанавливают четыре многоквартирных дома, где находятся 176 квартир.