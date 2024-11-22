Берлин, 23 ноября, 2024, 00:08 — ИА Регнум. Ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина имеют различия, заявил официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер.

Иван Шилов ИА Регнум МУС

«Хотел бы ещё раз подчеркнуть по этому сравнению (Нетаньяху. — Прим. ред.) с Путиным: в том случае это совершенно другое, потому что в России, в отличие от Израиля, нет функционирующей системы юстиции», — объяснил он во время брифинга.

Вагнер добавил, что Израиль является жертвой нападения со стороны палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, а Россия якобы «напала на страну в нарушение международного права».

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. В международном суде отметили, что высшие чины Израиля совершили «преступления против человечности». В частности, власти использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили преднамеренные удары по гражданскому населению и не давали оказывать ему помощь, заявили судьи.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в якобы «совершении военных преступлений на Украине».

Россия не признаёт МУС и его юрисдикцию: инстанция не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На протяжении многих лет ни международные судейские органы, даже те, которые Москва признаёт, ни другие члены международного сообщества не обращали внимания на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства мирных людей, которые Украина устроила в Донбассе, добавил представитель Кремля.

Владимир Путин в декабре 2023 года в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции подчёркивал, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. В создавшейся ситуации глава государства обвинил страны, входящие в состав Североатлантического альянса. В числе главных целей СВО президент назвал демилитаризицию и денацификацию Украины, нейтральный статус этой страны, желающей вступить в НАТО, а также предание суду причастных к геноциду мирных жителей в Донбассе.