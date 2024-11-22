Москва, 22 ноября, 2024, 23:47 — ИА Регнум. С 22 ноября стартовал конкурс по изобразительному и декоративному искусству «Дети рисуют Победу», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами конкурса является автономная некоммерческая организация по развитию социальной активности и социальных коммуникаций «Агентство социальных технологий и коммуникаций» (АНО АСТИК) совместно с комиссией Общественной палаты Российской Федерации по добровольчеству и молодёжной политике. О начале отбора объявили в Общественной палате РФ.

Mil.ru Детский рисунок на асфальте

«Победа — это истинно народный праздник, а художественное искусство всегда является мощным средством донесения того, что невозможно выразить словами. Уверена, что наш конкурс понравится и очень юным участникам, и тем, кто уже серьёзно владеет мастерством. Конкурс способствует художественному самовыражению детей, направлен на изучение и осмысление значимых исторических событий родной страны и формирование достойной гражданской позиции юных художников», — отметила директор АНО АСТИК, первый заместитель председателя Комиссии ОПРФ по добровольчеству и молодёжной политике Елена Родионова.

На первом этапе конкурса (с 22 ноября по 1 марта 2025 года) будет осуществляться приём заявок. Далее до 15 апреля 2025 года предусмотрена экспертная оценка работ. На третьем этапе (с 5 мая 2025 года по 18 мая 2025 года) запланирована выставка работ победителей и церемония награждения.

Для корректной оценки работы разделят по возрастным категориям. Участие в конкурсе бесплатное. Принять участие в нём смогут дети и молодежь до 18 лет включительно, в том числе из Белоруссии. Конкурс проведут во второй раз. В 2024 году было подано более 5 тыс. заявок.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября в России представили официальный логотип к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Презентация мероприятий и официального логотипа прошла в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Празднование состоится 9 мая 2025 года. На логотипе изображена скульптура Вучетича «Родина-мать зовет!», расположенная в Волгограде и посвящённая Героям Сталинградской битвы.