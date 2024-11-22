* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 22 ноября, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Бывшего депутата Госдумы Олега Шеина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) лишили членства в партии «Справедливая Россия — За правду» после признания его иноагентом. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба партии.

Duma.gov.ru Олег Шеин

«Президиум центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» принял решение исключить из партии члена совета регионального отделения партии в Астраханской области О. В. Шеина. С 2022 года публичная риторика О. В. Шеина шла вразрез с деятельностью партии… Демонстрация им постоянной позиции осуждения и неприятия внешней политики нашего государства не поддерживалась руководством партии и активом регионального отделения партии», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в июне Шеину объявили строгий выговор за его публичную позицию в социальных сетях, дискредитирующую партию. На очередном съезде однопартийцы вывели Шеина из состава центрального совета.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов экс-депутата Госдумы Олега Шеина. Он распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российскими органами власти, и проводимой ими политике, пояснили в ведомстве.

Новый законопроект Госдумы не позволит иноагентам обогащаться за счёт России и её граждан, заявил 20 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин. Уточняется, что для каждого иноагента обязательным станет создание спецсчёта, средства с которого можно будет получить только после снятия статуса иноагента. Также по решению суда эти средства могут быть зачислены в государственный бюджет.