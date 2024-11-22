Москва, 22 ноября, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал идею принять новейшую ракетную систему «Орешник» на вооружение российской армии и увеличить её характеристики.

kremlin.ru

Президент провёл совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК, на котором он поблагодарил разработчиков ракеты «Орешник». Российский лидер отметил высокую скорость и отличные результаты их работы.

«С учётом положительного результата проведённого пуска полагается целесообразным принять комплекс на вооружение, продолжить дальнейшее его использование с наращиванием характеристик и совершенствованием навыков личного состава при его эксплуатации и применении», — заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

Путин ответил на предложение положительно.

«Так и сделаем», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты «Орешник». По его словам лидера, использование этой системы в боевых условиях стало ответом на удары по российской территории дальнобойным оружием западного производства.

На совещании он также сообщил, что Россия продолжит испытание новейшей баллистической ракеты «Орешник», в том числе и в зоне боевых действий. По его словам, «Орешник» является надёжным гарантом территориальной целостности и суверенитета РФ.

Глава государства принял положительное решение по серийному производству ракетной системы, но уточнил, что из-за её «особой силы и мощи», система будет поставлена именно в РВСН.