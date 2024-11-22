Москва, 22 ноября, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Ракетная система «Орешник» в силу своей ударной мощи при массированном применении будет сопоставима по эффекту со стратегическим оружием, заявил 22 ноября президент России Владимир Путин. Таких систем в настоящее время нет ни у одной другой страны мира, отметил глава государства.

Администрация президента РФ

Путин 22 ноября проводит совещание с руководителями Минобороны, предприятий ВПК и разработчиками ракетного вооружения. Он сообщил, что «Орешник» — не модернизация старых систем, а новейшая разработка.

«Ракетная система «Орешник» — это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, да ещё и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты её использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения», — заявил президент.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

В зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, отметил в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Путин в ходе своего обращения отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.