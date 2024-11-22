Москва, 22 ноября, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Ракетная система «Орешник» не является модернизацией старых систем, а создана на базе новейших российских разработок, заявил 22 ноября президент Владимир Путин.

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Глава государства проводит совещание с руководителями Минобороны, предприятий ВПК и разработчиками ракетного вооружения.

«Все мы вышли из различных систем Советского Союза, все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями, в известной степени пользовались их результатами. Но эта система действительно прежде всего результат вашей работы, работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России. Она создана именно на базе современных, новейших разработок», — сказал президент.

Работа над такими системами, как «Орешник», имеет для России жизненно важное значение, подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

В зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, отметил в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Путин в ходе своего обращения отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.