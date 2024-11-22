Вашингтон, 22 ноября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Единственный в России завод по производству модулей для сжижения природного газа, которым руководит «Новатэк», прекратил работу и был законсервирован, утверждает американское издание Bloomberg, ссылаясь на группу наблюдения Земли при Институте государственной политики Пейна в Колорадо.

Алексей Бабушкин / РИА Новости

В публикации говорится о предприятии в Мурманской области, где собраны две первые производственные линии для проекта «Арктик СПГ-2». Последний, в свою очередь, находится под санкциями США уже год.

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