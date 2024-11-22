Москва, 22 ноября, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией заявила, что ждёт высылки американских дипломатов из Гааги после призывов сенатора США Тома Коттона осуществить вторжение в Нидерланды после решения Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

МИД России

В своём Telegram-канале она привела слова сенатора, который назвал МУС «пародией на правосудие», его прокурора Карима Хана «ненормальным фанатиком», а также заявил, что в случае ареста Нетаньяху Вашингтон вправе осуществить военную интервенцию в Нидерланды.

«Жду: высылку американских дипломатов из Гааги, а затем из других стран ЕС в знак солидарности, затем выступление британского премьер-министра в парламенте с заявлением о хайли-лайкли угрозе жизни подданного Его Величества Карима Хана», — прокомментировала она слова Коттона.

Дипломат добавила, что всё может завершиться заявлением президента США Джо Байдена о поддержке Нидерландов как союзника по НАТО.

Как передавало ИА Регнум, МУС 21 ноября выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. В международном суде полагают, что высшие чины Израиля совершили «преступления против человечности». В частности, власти использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили преднамеренные удары по гражданскому населению и не давали оказывать ему помощь, заявили судьи.

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз считает обязательными к исполнению данное решение. Он также назвал ближневосточный конфликт катастрофой, которая создана руками людей, и заявил, что невозможно прийти к миру путём «аннигиляции гражданского населения».