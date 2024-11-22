Москва, 22 ноября, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Партию футболок в количестве 101 штука с фотографией президента РФ Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник» раскупили ночью всего за 25 минут, заявил владелец магазина на маркетплейсе Александр Короткий. Он признался, что торговый успех был неожиданным.

Кадр из маркетплейса

Ранее после испытаний новой российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» на отечественных маркетплейсах появилась футболка с фотографией российского лидера Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник». Дизайн выполнен в стиле афиши для голливудского блокбастера с участием популярного актёра Брюса Уиллиса под названием «Крепкий орешек». На фоне можно также разглядеть полупрозрачную фигуру президента США Джо Байдена. Продавец просил за единицу товара 1250 рублей и обещал осуществить доставку к 25 ноября.

«Я служил в армии, в артиллерийских войсках и недавно вернулся. Сейчас такая непростая ситуация в стране, как гражданин я это всё вижу и понимаю. И когда появился инфоповод, что у нас испытали гиперзвуковую ракету «Орешник», то решился сделать футболку с патриотической целью», — рассказал продавец.

На маркетплейсе и раньше продавались футболки с патриотическими изображениями и надписями, но их не особо покупали, отметил Короткий.

«Сегодня, в два часа ночи, я запустил продажу футболки «Крепкий Орешник» и ещё несколько с новогодними принтами. Но «выстрелила» именно с «Орешником». На данный момент мы пока её не продаем, потому очень большое количество заказов прилетело, и боюсь, что производство может не справиться с таким объёмом», — добавил собеседник.

Далее продавец планирует немного изменить дизайн принта и надпись на футболке и снова продолжить её производство и продажу на маркетплейсе.

«Картинки были в общем доступе, и не мы являемся авторами. То есть я взял её из интернета, дополнил растерянным лицом Байдена, и получилась такая атмосферная картинка. Завтра планируем выложить футболки с изменённым дизайном снова на маркетплейсе», — рассказал владелец магазина.

По его словам, когда эту футболку начали обсуждать в соцсетях, появились и негативные комментарии, что это якобы «заработок на войне». И хотя таких сообщений немного, они есть и немного огорчают, отметил Короткий. Мужчина заверил, что у авторов идеи не было такого умысла, наоборот, хотелось поднять патриотический дух.

Как передавало ИА Регнум, футболки с изображением Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник» распроданы и сняты с продажина Ozon. На странице продавца на данном маркетплейсе пропала возможность приобретения этой футболки, а рядом с каждым размером указано «Нет в наличии».