Тель-Авив, Израиль, 22 ноября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) 22 ноября заявило о запуске гиперзвуковой ракеты по авиабазе Неватим в Израиле.

Abdulnasser Alseddik/Global Look Press

«Военно-воздушные войска вооружённых сил Йемена нанесли удар с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» по вражеской израильской авиабазе Неватим в районе Негев на юге оккупированных территорий», — сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала AI Masihar.

Военный представитель добавил, что подобные операции не будут прекращены до тех пор, пока не завершится «агрессия Израиля в Газе и Ливане».

Ранее, 17 ноября, движение «Ансар Аллах» нанесло удар по цели в городе Эйлате на юге Израиля, сообщил представитель хуситов.

12 ноября Сариа заявил об успешной атаке на американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море. По данным йеменских СМИ, операция продлилась восемь часов. Помимо авианосца, хуситы атаковали два американских эскадренных миноносца в Красном море.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября хуситы заявили о нанесении первого удара с применением гиперзвуковой ракеты по военной базе Израиля в Тель-Авиве. Запущенная ракета «успешно достигла своих целей, обойдя американские и израильские системы перехвата», отметил Сариа.