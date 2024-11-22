Киев, 22 ноября, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Число дезертиров и самовольно оставивших часть среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно возросло и на сегодняшний день приобрело сумасшедшие масштабы. Об этом заявила член Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому изданию Telegraf.

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Депутат рассказала, что военнослужащие Украины чаще всего жалуются на коррупцию в армии, вымогание денег, невозможность попасть на военно-врачебную комиссию и получить лечение, а также на невыплату денежного довольствия.

«Массовость СЗЧ (самовольно оставивших часть — Прим.) на сегодняшний день выросла из-за того, что у нас нет мотивированных людей. Люди по большому счету не понимают, на сколько они идут (в армию). И у всех уже психологически сложилось, что они уходят в один конец… Сейчас цифры (СЗЧ) намного выросли. Я не имею права их озвучивать, но они сумасшедшие»,— сообщила она в интервью.

При этом Скороход добавила, что и сотрудники военкоматов жалуются на демонизацию их профессии в обществе и маленькую зарплату. Вместе с тем, по её словам, многие сотрудники ведомства носят балаклавы из-за страха мести.

18 ноября украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что командование Вооружённых сил Украины будет отправлять добровольно вернувшихся в часть дезертиров на штурм без снабжения. По его словам, таким военным выдают только автоматы.

Как ранее передавало ИА Регнум, 8 ноября британский журнал The Economist сообщил, что украинские боевики массово бегут с передовой из-за падения морального духа. Доля дезертиров в рядах армии уже достигает 20%.