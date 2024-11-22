Казань, 22 ноября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. В Казани завершился первый Слёт школьных клубов дипломатии, участниками которого стали 142 человека из 27 регионов России.

Пресс-служба Движения Первых

«Международный проект, охвативший 27 регионов страны, помогает получить детям уникальную возможность не только узнать мир, но и транслировать ему наши ценности. Опыт и воспоминания, полученные на таких встречах и слётах, останутся с ними на всю жизнь, а умение находить общий язык с людьми из разных уголков мира станет важным ориентиром в будущем», — отметил заместитель председателя правления «Движения Первых» Марат Закиров.

В ходе Слёта участники в возрасте от 14 до 17 лет помимо командной работы, работы с наставниками и участия в различных мероприятиях также высказали собственные идеи развития проекта и составили Дорожную карту развития Школьных клубов дипломатии на 2025 год.

В рамках Слёта дети получили возможность принять участие в мастер-классе от эксперта по переговорам и коммуникации, дискуссии «Дипломатия новых сфер» и в тренинговой игре «Загадка Министерства иностранных дел», также направленной на развитие навыков дипломатии и переговоров.

Пресс-служба Движения Первых

В финальный день Слёта участники презентовали итоги своей работы по дальнейшему развитию школьной дипломатии в своих регионах экспертам, среди них, советник председателя правления Движения Первых Анна Захматова, председатель совета регионального отделения Движение Первых Республики Татарстан Тимур Сулейманов и заместитель руководителя дирекции международных проектов Мария Раевская.

«Слёт оставил особенный след в моей жизни. Всего три дня, но они были настолько насыщенными эмоциями и яркими моментами, что словами трудно передать. Слёт школьных клубов дипломатии для меня — это настоящее счастье. Я была окружена единомышленниками, готовыми поддержать и помочь в развитии. Это шанс не только развить свои навыки, но и открыть для себя новые горизонты, узнать культуру разных регионов России, познакомиться с иностранными студентами и почувствовать атмосферу общения на английском языке. Эти три дня зарядили меня энергией и открыли новые перспективы», — сказала участница из Краснодарского края Надежда Козлова.

Пресс-служба Движения Первых

Также во время данного мероприятия была запущена акция «Друг по переписке», направленная на то, чтобы участники смогли продолжить общение и обмен мнениями с молодёжью из стран-партнёров, а также обменяться подарками.

Федеральный проект по развитию школьных клубов дипломатии был запущен в августе 2024 года, его целью было расширение межкультурных связей, а также формирование нового поколения молодых лидеров. Организатором их первого Слёта выступило Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых».