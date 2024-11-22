Подведены итоги первого Слёта школьных клубов дипломатии Движения Первых
Казань, 22 ноября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. В Казани завершился первый Слёт школьных клубов дипломатии, участниками которого стали 142 человека из 27 регионов России.
«Международный проект, охвативший 27 регионов страны, помогает получить детям уникальную возможность не только узнать мир, но и транслировать ему наши ценности. Опыт и воспоминания, полученные на таких встречах и слётах, останутся с ними на всю жизнь, а умение находить общий язык с людьми из разных уголков мира станет важным ориентиром в будущем», — отметил заместитель председателя правления «Движения Первых» Марат Закиров.
В ходе Слёта участники в возрасте от 14 до 17 лет помимо командной работы, работы с наставниками и участия в различных мероприятиях также высказали собственные идеи развития проекта и составили Дорожную карту развития Школьных клубов дипломатии на 2025 год.
В рамках Слёта дети получили возможность принять участие в мастер-классе от эксперта по переговорам и коммуникации, дискуссии «Дипломатия новых сфер» и в тренинговой игре «Загадка Министерства иностранных дел», также направленной на развитие навыков дипломатии и переговоров.
В финальный день Слёта участники презентовали итоги своей работы по дальнейшему развитию школьной дипломатии в своих регионах экспертам, среди них, советник председателя правления Движения Первых Анна Захматова, председатель совета регионального отделения Движение Первых Республики Татарстан Тимур Сулейманов и заместитель руководителя дирекции международных проектов Мария Раевская.
«Слёт оставил особенный след в моей жизни. Всего три дня, но они были настолько насыщенными эмоциями и яркими моментами, что словами трудно передать. Слёт школьных клубов дипломатии для меня — это настоящее счастье. Я была окружена единомышленниками, готовыми поддержать и помочь в развитии. Это шанс не только развить свои навыки, но и открыть для себя новые горизонты, узнать культуру разных регионов России, познакомиться с иностранными студентами и почувствовать атмосферу общения на английском языке. Эти три дня зарядили меня энергией и открыли новые перспективы», — сказала участница из Краснодарского края Надежда Козлова.
Также во время данного мероприятия была запущена акция «Друг по переписке», направленная на то, чтобы участники смогли продолжить общение и обмен мнениями с молодёжью из стран-партнёров, а также обменяться подарками.
Федеральный проект по развитию школьных клубов дипломатии был запущен в августе 2024 года, его целью было расширение межкультурных связей, а также формирование нового поколения молодых лидеров. Организатором их первого Слёта выступило Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых».