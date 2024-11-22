Бейрут, 22 ноября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Четверо военных из итальянского контингента Временных сил ООН (ВСООНЛ) в Ливане получили ранения при обстреле позиций на юге республики, сообщается 22 ноября в заявлении командования UNIFIL в Ливане.

Jinipix/Global Look Press

«Сегодня снаряды 122 мм попали в штаб командования западного сектора в Шамаа, что привело к ранению четверых итальянских миротворцев. Они госпитализированы. И по счастливой случайности их жизням ничего не угрожает», — написано в коммюнике.

Итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на главу МИД Италии Антонио Таяни сообщает, что всего было запущено две ракеты, и их выпустила «Хезболла».

16 ноября ИА Регнум передавало, что артиллерийский снаряд попал в штаб-квартиру Временных силы ООН в Ливане. По счастливой случайности снаряд не взорвался, никто из миротворцев ООН не пострадал.

29 октября стало известно, что восемь австрийских миротворцев, служащих в составе ВСООНЛ, получили ранения в результате ракетного удара по штаб-квартире этой миссии в городе Накуре.

В середине октября танк Армии обороны Израиля «Меркава» открыл прицельный огонь по опорному пункту UNIFIL в районе поселения Кфаркила. В результате удара получили повреждения наблюдательная вышка и средства объективного контроля.