Берлин, 22 ноября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Россия является частью европейской семьи, но подрывает мирный порядок, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Алексей Майшев / РИА Новости

«Мы столкнулись с ситуацией, при которой вот уже тысячу дней на нашем европейском континенте Россия — которая тоже является частью нашей европейской семьи — атакует наш европейский мирный порядок», — сказала она на пресс-конференции на полях 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходящей в Баку.

Бербок также обвинила Россию якобы в ведении «гибридной войны» против европейских стран, заявив о кибератаках и отправках неких посылок со взрывчатыми веществами.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября главы МИД шести европейских государств обвинили Россию в якобы активизации гибридных атак, которые направлены против архитектуры безопасности в странах НАТО и ЕС. Речь идёт о Польше, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Министры также обсудили варианты усиления поддержки Киева на фоне возможного изменения политики Белого дома.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдвинутые НАТО обвинения в том, что Россия якобы проводит гибридные атаки против альянса, — это не что иное, как дезинформация. Это попытка обмануть жителей Европы и США, чтобы увести общественное внимание от реальных действий самого западного военного блока, пояснила дипломат.