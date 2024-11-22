Москва, 22 ноября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Центральный банк России установил официальные курсы доллара и евро к рублю, повысив их до 102,5761 и 107,4252, соответственно. Данные указаны на сайте регулятора.

Сергей Бобылев/РИА Новости

По сравнению с курсом на 22 ноября доллар вырос на 1,8963 рубля, евро 1,3490 рубля, а юань на 0.0606 рублей.

19 ноября курс доллара впервые с октября 2023 года превысил 100 рублей.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что не стоит вмешиваться в формирование курса рубля. По его мнению, это должно происходить естественным образом, в соответствии с рыночными законами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что Россия не намерена «побеждать» доллар. По мнению Пескова, «этого и не нужно пытаться делать», поскольку доллар является валютой одной из крупнейших экономик мира. В то же время он отметил, что США не подумали о последствиях, когда начали использовать доллар как инструмент влияния и давления.

1 ноября директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова назвала причины ослабления рубля. Она заявила, что на ослабление валюты в последнее время воздействовало снижение экспорта и рост импорта. По мнению Даниловой, антироссийские санкции и ответные меры России по контролю валютных операций сейчас меньше влияют на курс рубля, чем раньше.