Москва, 22 ноября, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Доклад генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле о безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022–2023 годы не отражает реальное положение дел и игнорирует убийства российских репортёров, заявил 22 ноября постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

Luka Dakskobler/Global Look Press Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле

Москва категорически отвергает этот доклад, поскольку он не информирует, а дезинформирует, сказал Аляутдинов на сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций (МПРК).

Аляутдинов напомнил, что за последние два года от действий киевского режима погибли российские журналисты Дарья Дугина, Максим Фомин (Владлен Татарский), Олег Клоков, Борис Максудов, Ростислав Журавлёв и другие. Сведения об этих преступлениях были переданы по дипломатическим каналам в секретариат ЮНЕСКО, сказал он. Избирательный подход Азуле при реагировании на убийства журналистов нарушает её обязательства, отметил дипломат.

«Призываем страны — члены МПРК к решительным действиям, направленным на преодоление самоуправства секретариата, разделения участников ЮНЕСКО на своих и чужих, что идёт вразрез с идеалами и принципами организации», — сказал Аляутдинов.

В ходе сессии российские дипломаты также подняли вопрос о недопуске российских журналистов в здание ЮНЕСКО для освещения работы. Заседания имеют открытый характер, но секретариат ЮНЕСКО под давлением коллективного Запада, на словах декларируя свободу слова, на деле ограничивает права журналистов, сказано в заявлении постпредства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов «одиозным и несбалансированным опусом». Данный опус был составлен на основе недостоверных данных, полученных от ангажированных западных НПО с применением некой «методологии», критерии которой непрозрачны, сказала Захарова.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с ИА Регнум ранее заявил, что доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов, в котором не упоминается ни один представитель российской прессы, является неприкрытым цинизмом. Соловьёв сообщил, что союз намерен направить Азуле письмо и «освежить её память».

Позднее Первый канал направил в ЮНЕСКО обращение с требованием включить в итоговый доклад Азуле по безопасности сотрудников СМИ за 2022–2023 годы факты гибели и травм российских журналистов. Публикация документа в его нынешнем виде дискредитирует организацию и отражает её политическую ангажированность, отмечалось в заявлении.

В 2022–2024 годах в результате обстрелов и терактов, осуществлённых ВСУ и спецслужбами Украины, погибли, помимо упомянутых постпредом РФ журналистов, также военкор «Известий» Семён Ерёмин, корреспондент News.ru Никита Цицаги, оператор НТВ Валерий Кожин и ряд других репортёров.