Москва, 22 ноября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Двухлетний мальчик умер на юго-востоке Москве при невыясненных обстоятельствах. Ночью мать принесла окровавленного ребёнка к соседям, сообщает 22 ноября издание MK.RU.

Petrov Sergey/Global Look Press

Около часа ночи в жилом доме на Волгоградском проспекте мать, державшая ребёнка на руках, ворвалась к соседям. Она попросила вызвать скорую и налить ей алкоголя, если он есть в квартире.

«У мальчика на лице виднелись ссадины и гематомы, а нос был в крови. На вопросы, что случилось с крохой, мать не отвечала», — говорится в материале.

Прибывшие медики не смогли реанимировать ребёнка.

Столичный главк СК сообщил в Telegram-канале, что по факту смерти мальчика организована доследственная проверка. Причину гибели ребёнка установит судебно-медицинская экспертиза, мать и очевидцы дают показания.

По информации издания, в день гибели мальчику исполнилось два года, кроме него, в семье трое детей. Мать воспитывает их одна, нигде не работает и злоупотребляет спиртным, постоянно приглашая в квартиру посторонних. В апреле мальчик опрокинул на себя чашку с кипятком и получил серьёзные ожоги. Ему потребовалась пересадка кожи.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября в подмосковных Люберцах арестовали мужчину, который до смерти забил пятимесячную дочь. По данным следствия, 19 ноября незаконно находившийся в России гражданин Таджикистана, 28-летний Муроджон, много раз ударил по голове младенца, который долго плакал. Ребёнок скончался в квартире от травм.

По словам родственников жены Муроджона, украинки Марины, мужчина держал семью в страхе и заставлял жить по своим законам. Он запирал женщину и детей дома, отбирал телефоны и запрещал пользоваться социальными сетями. После убийства пятимесячной девочки её восьмилетнюю сводную сестру забрал биологический отец, а младшего брата изъяли органы опеки. На данный момент решается вопрос о лишении матери родительских прав.