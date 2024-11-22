Москва, 22 ноября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский испытал страх после демонстрации Россией способности отвечать на удары по своей территории западными дальнобойными ракетами, заявил 22 ноября журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Кроме того, по словам российского министра, украинский политик начал обвинять в своей беспомощности хозяев на Западе.

«Я так понимаю, Зеленский испугался, прямо стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации», — сказал он после совместного заседания коллегий МИД России и Беларуссии.

По словам Лаврова, подобный результат от применения ракеты «Орешник» можно считать полезным. Министр также добавил, что решение действующего главы Белого дома Джо Байдена позволить Украине бить американским дальнобойным вооружением по РФ является «наследством», которое получит избранный президент США Дональд Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором он заявил об использовании баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которую назвали «Орешник». Её применили при массированном ударе по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины. Удар стал ответом, который Россия дала на атаки её территорий дальнобойными ракетами западного производства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила сравнила реакцию главы киевского режима с жалобой ребёнка. Речь идет о заявлении украинского политика, в котором он утверждал, Киев уже применял западное дальнобойное вооружение против России.

Британская газета The Guardian написала, что удар России по территории Украины ракетой «Орешник» установит новый статус-кво на Украине перед приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. Авторы публикации приводят разные сценарии развития событий после прихода к власти республиканца, от «торга» по Украине до отказа от дальнейшей поддержки Киева.

2 ноября агентство France presse проинформировало, что Совет Украина — НАТО проведёт экстренное заседание по вопросу о применении Россией новейшей ракеты «Орешник». По информации журналистов, встреча должна пройти 26 ноября.