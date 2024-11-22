Москва, 22 ноября, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Удары новейшей баллистической ракетой «Орешник» отрезвили взгляды главы киевского режима Владимира Зеленского и западных кураторов Украины, заявил 22 ноября глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин

Сенатор также добавил, что в словах западных спикеров после удара российской ракетой средней дальности уже наблюдаются «симптомы страха».

«Нам, видимо, остаётся напомнить, что в словарном запасе на русском языке есть ещё выражения «берёзовая роща» и даже «дубовый лес», — написал он в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 21 ноября заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Испытания данной ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, подчеркнул глава государства.

Обращение президента Путина об ответном ударе по Украине с применением новейших ракет средней дальности «Орешник» прокомментировали западные издания. Британская газета Mirror охарактеризовала заявление российского лидера как «предупредительный выстрел третьей мировой войны».

Журналисты американского журнала Newsweek сообщили, что Путин назвал испытания успешными.

Как отметил военный обозреватель Александр Бутырин, баллистическая ракета «Орешник», которой ударили по украинскому оборонному заводу «Южмаш», является гиперзвуковой, она неуязвима для всех существующих систем ПВО и может быть оснащена ядерной «начинкой».