Москва, 22 ноября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы подготовили законопроект, в котором предлагают ограничить число компаний, обслуживающих лифты в жилых домах, чтобы избежать аварий. Текст соответствующего документа появился на сайте нижней палаты парламента.

Алексей Смышляев / Global Look Press

Авторы документа предлагают составить реестр организаций, имеющих право обслуживать лифты, лифтовые шахты и соответствующие помещения в многоквартирных домах. Для этого необходимо внести изменения в Жилищный кодекс и установить требования к организациям.

«За последние пять лет в России произошло более 330 несчастных случаев, связанных с лифтами, и более половины указанных несчастных случаев завершились тяжёлыми травмами или смертью граждан», — уточняется в пояснительной записке.

Депутаты считают, что таким образом удастся значительно сократить аварийность, вызванную непрофессиональными или несвоевременными работами. Авторами проекта стали шесть членов комитета по строительству и ЖКХ, в том числе его глава Сергей Пахомов. Предлагаемой датой вступления закона в силу они указали 1 сентября 2025 года.

Ранее Минстрой РФ разработал поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт с 2025 года. Как сообщало ИА Регнум, собственники квартир в домах, где установлены лифты, нуждающиеся в замене, будут платить больше, чем те, кто проживает в домах без лифтов.

26 сентября в Ростехнадзоре обсудили возможность переноса даты остановки лифтов с истёкшим сроком эксплуатации в жилых домах. Согласно техническому регламенту Евразийского таможенного союза, все лифты, исчерпавшие свой срок давности, должны быть заменены к 15 февраля 2025 года. Однако таких лифтов в России порядка 140 тысяч, и к установленному сроку заменить их не смогут.