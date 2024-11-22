Москва, 22 ноября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов бывшего депутата Госдумы Олега Шеина. Соответствующие данные появились на сайте ведомства 22 ноября.

Сергей Фадеичев/ТАСС Олег Шеин

Шеин распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российскими органами власти, и проводимой ими политике, сказано в сообщении.

«Шеин участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента», — отметила пресс-служба Минюста.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября Минюст внёс в список иноагентов физика и писательницу Веру Афанасьеву и журналиста Магомеда Ториева. Оба они распространяли недостоверные сведения о решениях, принимаемых органами власти, и о проводимой ими политике, а также транслировали недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ, отмечалось в сообщении.

Госдума на заседании 20 ноября приняла в первом чтении законопроект о введении рублёвых спецсчетов для выплат иноагентам за использование результатов интеллектуальной деятельности. Согласно законопроекту, иноагенты смогут открыть только один спецсчёт для зачисления денежных средств. Распоряжаться этими деньгами они смогут только после снятия с них статуса иноагента.

Закон закроет лазейку для тех, кто использует полученные в России деньги для поддержки ВСУ, отмечал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. Новые нормы не позволят иноагентам обогащаться за счёт России и её граждан, заявил в свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин.