Москва, 23 ноября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Рэпер и боец ММА Данил Дектерев оказался участником конфликта, завершившегося дракой около бара в центре Москвы, сообщил источник ИА Регнум. Пострадавшего госпитализировали с переломом челюсти, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл недалеко от метро «Новослободская» ещё в начале октября, однако известно об этом стало только сейчас. 6 октября в отдел полиции по Тверскому району поступило сообщение из одной из московских больниц. Врачи сообщили, что поздней ночью к ним обратился сильно избитый мужчина.

«Пострадавшего 26-летнего москвича госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии с диагнозом «перелом нижней челюсти со смещением», — отметил источник.

В ходе расследования полиция установила личность второго участника драки. Им оказался 26-летний боец ММА, тренер по тайскому боксу Данил Дектерев. Помимо спорта, мужчина занимается музыкой и записывает треки в стиле «пацанский рэп», где рассуждает о чести, мужестве и достоинстве, а также о нелегкой доле настоящего мужчины. В среднем в месяц его треки слушают 17 тысяч человек.

«Дектерев изобличён в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — рассказал источник ИА Регнум.

В настоящее время полиция продолжает расследование. Обвиняемый не арестован, ему вручено обязательство о явке к следователю.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Красноярске боец ММА Владимир Ивашкин избил мужчину в ходе дорожного конфликта. По словам спортсмена, другой водитель не пропустил его автомобиль, после чего между ними завязалась словесная перепалка. Когда спор не удалось разрешить словами, Ивашкин набросился на оппонента с кулаками.