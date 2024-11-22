Вашингтон, 22 ноября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Руководители киевского режима могут запросить у США поставки противоракетного комплекса THAAD для отражения ударов российской ракеты «Орешник», сообщило 22 ноября информагентство Bloomberg со ссылкой на источник в МИД Украины.

Ralph Scott/Zuma/TASS

Речь идёт о противоракетном комплексе наземного базирования для перехвата ракет средней дальности, который был принят на вооружение армией США в 2008 году.

«По словам представителя МИД Украины, одна из систем, которую может попросить Киев, это противоракетный комплекс THAAD, производимый корпорацией Lockheed Martin», — сказано в сообщении.

Глава комитета Верховной рады по обороне Роман Костенко ранее заявил журналистам, что у Украины нет оружия, чтобы отражать удары «Орешника». При этом он добавил, что ВСУ не перестанут наносить удары по территории РФ.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Ракета поразила один из крупнейших оружейных комплексов на Украине. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

Баллистическая ракета «Орешник», которой ударили по «Южмашу», является гиперзвуковой, она неуязвима для всех существующих систем ПВО и может быть оснащена ядерной «начинкой», отметил военный обозреватель Александр Бутырин. Разработка «Орешника» велась в строжайшем секрете, добавил он.

Путин в ходе своего обращения отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.