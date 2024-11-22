Москва, 22 ноября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Народный артист РФ, художественный руководитель Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов поддержал новые правила продажи театральных билетов.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ранее стало известно, что с 1 декабря при покупке билета на мероприятия, которые будут проходить начиная с 15 марта 2025 года, будет необходимо внести данные документа, удостоверяющего личность, а на входе в театр будут проверять не только билет, но и этот самый указанный в билете документ. Новое правило подразумевает, что билет нельзя передать или перепродать.

В своей колонке для «Ведомостей» Евгений Герасимов подчеркнул, что цены на билеты в театры значительно выросли. С одной стороны, это произошло из-за объективных внешних экономических факторов и гонораров медийных артистов, которые привлекают внимание к постановкам. Однако, с другой стороны, причиной стали перекупщики.

«Это и неофициальные агентства, и продажи билетов с рук по заоблачным ценам. Причем далеко не факт, что зритель, потратив немалые деньги, получит за них настоящий, действительный билет. Избавить зрителей и театры от этого спекулятивного атавизма призваны новые правила продажи билетов», — отметил Герасимов.

Он подчеркнул, что зрители не должны страдать от действий перекупщиков и недобросовестных агентств.

«При этом мы не экономим на спектаклях: на сцене можно увидеть современные масштабные декорации, востребованных артистов и режиссеров. Качество не должно страдать! Цель и обязанность театра — организовать знакомство человека с искусством и сделать это на высшем уровне», — добавил Герасимов.