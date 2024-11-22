Рыльск, Курская область, 22 ноября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб и один пострадал в результате наезда легкового автомобиля на взрывное устройство в Курской области, сообщил 22 ноября глава региона Алексей Смирнов.

РИА Новости / Павел Лисицын

Он уточнил, что это случилось в Рыльском районе.

«Сегодня в Рыльском районе произошла трагедия: гражданский легковой автомобиль, в котором ехала супружеская пара, наехал на взрывное устройство», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Глава региона отметил, что при взрыве погибла женщина. Она скончалась на месте. Её супруг, который был за рулём машины, был доставлен в Рыльскую центральную районною больницу.

Губернатор также принёс свои соболезнования родным и близким погибшей.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября в селе Старый Хутор в Валуйском округе Белгородской области по меньшей мере один человек погиб и один пострадал в результате наезда легкового автомобиля на боеприпас. Мужчина получил смертельные ранения и умер до приезда медиков. Его супруга была направлена в тяжёлом состоянии в Валуйскую центральную районную больницу.

В этот же день в селе Старый Хутор гражданский автомобиль с двумя мужчинами подорвался на взрывном устройстве. Один из мужчин получил осколочные ранения руки, но отказался от медицинской помощи.