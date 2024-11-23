Смоленск, 23 ноября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Под Смоленском правоохранители задержали уроженца Таджикистана, работавшего в «Яндекс. Такси», за изнасилование несовершеннолетней пассажирки. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

ГУ МВД

Инцидент произошёл в середине ноября в городе Гагарин. 28-летний мужчина напал на школьницу, которая возвращалась домой.

«Задержанный всю дорогу смотрел на школьницу, а в самом конце поездки, когда была машина практически подъехала к дому девочки, напал на неё. Водитель находился на территории РФ законно и имеет вид на жительство», — рассказал собеседник.

В отношении мигранта было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полиция Санкт-Петербурга задержала мигранта-таксиста, пытавшегося изнасиловать 16-летнюю девушку.