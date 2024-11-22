Махачкала, 22 ноября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Девушка из Дагестана получила два года условно за публикацию порнографического контента в своём блоге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

РИА Новости / Александр Полегенько

По данным канала, девушка публиковала порноконтент в личном блоге и использовала для него фотографии и видео со своим участием, а также контент, который присылали ей подписчики. Она рассказала, что такой способ был нужен для повышения охвата мужской аудитории.

Опубликованные материалы нашли сотрудники полиции и задержали автора за распространение и изготовление порнографии. За подобные действия в Сети суд назначил ей два года условно. По словам жительницы Дагестана, контент публиковала исключительно для «хайпа» и денег с подписчиков не брала.

В тексте приведены несколько имён, которыми могла называться девушка — Месед, Патя, Дарина и Амина, но её настоящие данные не называются.

Как передавало ИА Регнум 12 ноября, руководитель отдела подмосковного Центра развития цифровых технологий взломал страницу несовершеннолетней девочки и выложил порноролики с её участием. В отношении мужчины составили три уголовных дела: о развратных действиях в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и об изготовлении и обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.