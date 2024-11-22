Москва, 22 ноября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Футболки с изображением российского лидера Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник» распроданы и сняты с продажи на Ozon.

Скриншот страницы ozon.ru

На странице продавца на данном маркетплейсе пропала возможность приобретения этой футболки, а рядом с каждым размером указано «Нет в наличии».

Футболку заметили на Ozon 22 ноября. Её дизайн выполнен в стиле афиши для голливудского блокбастера с участием популярного актёра Брюса Уиллиса под названием «Крепкий орешек». На фоне можно также разглядеть полупрозрачную фигуру президента США Джо Байдена.

За российским президентом располагается ракета, которая, судя по надписи, и является новейшей отечественной баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Продавец просил за такую футболку 1250 рублей и обещал осуществить доставку к 25 ноября.

Как передавало ИА Регнум, вечером 21 ноября в ходе своего обращения Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.