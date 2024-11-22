Москва, 22 ноября, 2024, 16:06 — ИА Регнум. На отечественных маркетплейсах появилась футболка с фотографией российского лидера Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник».

Скриншот страницы ozon.ru

Дизайн выполнен в стиле афиши для голливудского блокбастера с участием популярного актёра Брюса Уиллиса под названием «Крепкий орешек». На фоне можно также разглядеть полупрозрачную фигуру президента США Джо Байдена.

Продавец просит за такую футболку 1250 рублей и обещает осуществить доставку к 25 ноября.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября в ходе своего обращения Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 22 ноября заявил, что Москва не уведомляла Вашингтон о предстоящем ударе «Орешником», поскольку речь идёт о ракете средней дальности и обязательств по уведомлению у РФ нет.

Футболки с цитатами российского лидера стали самой популярной сувенирной продукцией на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ-2024), проходившем в марте в «Сириусе».