Пермь, 22 ноября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Пермские приставы забрали в суд невесту во время бракосочетания из-за задолженности по алиментам на четырёх детей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по краю. Сумма долга превысила 850 тыс. рублей.

Пресс-служба ГУ ФССП Пермского края

Сотрудники ведомства получили информацию о том, что 34-летняя пермячка собирается выйти замуж и сделали запросы в региональные ЗАГСы. Получив положительный ответ от одного из дворцов бракосочетания с указанием даты и времени регистрации, посетили торжество в назначенный день под видом гостей.

Дождавшись окончания церемонии, судебный пристав поздравил женщину и составил в отношении неё протокол об административном правонарушении по факту неуплаты алиментов. Затем новобрачную доставили в суд, где ей назначили 30 часов обязательных работ.

Ранее суд лишил женщину родительских прав и обязал выплачивать деньги на содержание четырёх детей — это сыновья в возрасте 12, 8 лет, а также двое 5-летних близнецов. Уже более двух лет женщина ничего не платит, официально не работает, имущества и средств на счетах не имеет. Кроме того, женщина умышленно скрывалась от приставов, игнорировала требования о явке на приём и не отвечала на звонки.

Невесту также предупредили, что, если она продолжит уклоняться от уплаты алиментов, её ожидает уже уголовная ответственность.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Нижнем Новгороде женщина попыталась скрыться от судебных приставов, когда её объявили в розыск по статье о неуплате алиментов. Сотрудники службы приехали на ферму, где она работала, и нашли её спрятавшейся в тумбочке.