Минск, 22 ноября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Попытки совершить государственный переворот в Белоруссии и сместить президента республики Александра Лукашенко в последние годы приобрели террористические формы, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков.

Стрингер/ТАСС

«Такая подрывная работа в отношении Беларуси ведётся даже не четыре последние года, с президентских выборов 2020 года. Мы же знаем, что на протяжении практически всего времени существования белорусского государства, которое, естественно, самостоятельно определяет свой курс, различные попытки сместить руководство страны, сместить президента предпринимались в той или иной мере много раз», — сказал он на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий дипведомств Белоруссии и РФ.

Рыженков уточнил, что в последние годы эта деятельность приобрела «откровенно террористические формы».

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Лукашенко заявил, что представители белорусской оппозиции, уехавшие на Запад, по-прежнему вынашивают планы вооружённого нападения на страну. При этом он предупредил, что атака на Белоруссию приведёт к началу третьей мировой войны.

21 ноября лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что западные страны предпринимают попытки открыть против России второй фронт в Белоруссии. Он пояснил, что западные страны хотят совершить в республике государственный переворот, а затем сформировать новый антироссийский плацдарм.