Череповец, Вологодская область, 22 ноября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. В Вологодской области полицейские за мелкое хулиганство задержали жителя Санкт-Петербурга. Гость из культурной столицы оказал сопротивление при задержании и укусил одного из правоохранителей за ногу. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

47-летний житель Санкт-Петербурга приехал в Череповец как турист, вечером 20 ноября мужчина немного выпил и захотел прогуляться по городу. Он пошёл в сторону Музейного дворика, чтобы осмотреть достопримечательности. Во время прогулки мужчина продолжил распивать алкогольные напитки и стал приставать к прохожим. На это обратил внимание проезжавший мимо наряд полиции.

«Возле объекта культурного наследия регионального значения «Дом Судакова А. С.» на Советском проспекте был замечен мужчина, нарушавший общественный порядок. При задержании за совершение административного правонарушения по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» данный мужчина укусил за икроножную мышцу правой ноги командира отделения 2-го взвода 1-й роты ОБППСП УМВД России по городу Череповцу», — сообщил источник.

Полицейский обратился в больницу, медики диагностировали у него укушенную рану. По данному факту полицией начата проверка, после которой в отношении Александра будет возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Санкт-Петербурге мужчина умер после того, как прохожий укусил его за палец. Причиной стала инфекция, попавшая в рану.