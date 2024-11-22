Москва, 22 ноября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Верховный суд признал «Форум свободных государств Построссии» и 172 его структурных подразделения террористическими организациями.

Президент России Владимир Путин в марте сравнил нынешних предателей России с власовцами и пообещал, что они понесут наказание за свои действия. Россия будет преследовать предателей без срока давности, заявил глава государства, комментируя попытки диверсантов прорваться на территорию России.

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