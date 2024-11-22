Москва, 22 ноября, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Столичный бизнес в преддверии Нового года начал украшать свои помещения и наружную территорию для создания праздничной атмосферы. Как рассказали в Департаменте торговли и услуг столицы, декораторы используют самые разные стили.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Самым популярным цветом этого сезона стал зеленый, так как многие заведения используют ели для оформления. Заведения используют как искусственные, так и натуральные виды хвойных деревьев, включая нобилис и туи. Искусственные деревья чаще устанавливают в труднодоступных местах, так как они не боятся снега и ветра.

Основным натуральным декором стал лапник — ветви хвойных деревьев. В свою очередь, для украшения внутренних помещений рестораторы выбирают живые деревья, которые украшают игрушками. Самыми популярными цветами игрушек стали красный и золотой, а среди украшений выделяются шары, банты и гирлянды.

Неотъемлемым элементом декора стали гирлянды. Они освещают столицу во время праздников и прекрасно сочетаются с уличными световыми конструкциями, которые любят как местные жители, так и туристы.

В рамках проекта «Зима в Москве» у столице пройдут конкурсы на лучшее праздничное и тематическое оформление зданий. Победителей ждут материальные подарки, премии и гранты. Главный приз за победу в конкурсе составит 700 миллионов рублей.