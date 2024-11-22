Уфа, 22 ноября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Более 1000 представителей 31 дочернего предприятия «Роснефти» стали участниками соревнований по компьютерным видам спорта. Организаторами фестиваля выступили уфимский и тюменский научные институты компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Киберспортивный фестиваль «Роснефти» собрал более тысячи участников

Фестиваль продлился три дня в онлайн-формате. За это время состоялось восемь соревнований, в том числе по шахматам, морскому бою и русским шашкам. В зависимости от дисциплины к участию допускались как одиночные игроки, так и команды.

Победителями стали представители предприятий «Сибинтек» (шахматы), «РН-КрасноярскНИПИнефть» (морской бой) и «Башнефть-Добыча» (русские шашки).

Киберфестиваль проводится пятый год подряд для популяризации спортивно-интеллектуальных игр и формирования навыков эффективного командного взаимодействия сотрудников.