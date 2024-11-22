Москва, 22 ноября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Новодмитровка в ДНР, сообщила 22 ноября пресс-служба Министерства обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» (в течение недели. — Прим. ред.) продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Об освобождении других указанных населённых пунктов пресс-служба Минобороны информировала ранее на текущей неделе. Кроме того, пресс-служба ведомства напомнила об освобождении в тот же период населённых пунктов Макаровка и Дальнее.

Также пресс-служба военного ведомства рассказала подробности об ударе ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, о котором сообщил накануне президент Владимир Путин. Цель пуска была достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сказано в сообщении.

За минувшую неделю российские войска нанесли один массированный и 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе «Кинжалами» и беспилотниками, по объектам противника, проинформировала также пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее 22 ноября министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что Вооружённые силы России ускорили продвижение в зоне проведения специальной военной операции.

31 октября американская газета The New York Times в своей публикации отметила, что в течение месяца российские военные освободили около 414 кв. км территории в Донбассе, включая стратегические города Угледар и Селидово, являвшиеся опорой обороны украинской армии.