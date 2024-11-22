Берлин, 22 ноября, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Применение Россией новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» является пугающей эскалацией, заявил 22 ноября канцлер Германии Олаф Шольц.

Hannes P Albert/Global Look Press

«Насколько опасна эта война, нам показывает последняя эскалация: президент России Владимир Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины», — приводит слова Шольца местный телеканал N-TV.

При этом канцлер повторил свою позицию, что Берлин не станет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus и не разрешит Вооружённым силам Украины (ВСУ) применять своё оружие для поражения целей на территории РФ.

Россия нанесла удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на удары западным оружием, заявил 21 ноября российский лидер в обращении к личному составу и россиянам.

Как отметил военный обозреватель Александр Бутырин, баллистическая ракета «Орешник», которой ударили по украинскому оборонному заводу «Южмаш», является гиперзвуковой, она неуязвима для всех существующих систем ПВО и может быть оснащена ядерной «начинкой». Разработка «Орешника» велась в строжайшем секрете, добавил он.

Россия не уведомляла США о предстоящем ударе «Орешником», поскольку речь идёт о ракете средней дальности и обязательств по уведомлению у РФ нет, заявил 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.